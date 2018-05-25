قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، أن "الجيش العربي السوري كان له دور كبير في تحقيق الانتصار الكبير ودحر المحتل الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000".

وقال نصر الله، في كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير, اننا "لا نسعى إلى الحرب لكننا لا نخافها وأتحدث بيقين عن تحقيق النصر في أي حرب مقبلة", مضيفا "عندما تقف المقاومة في لبنان منذ عام 1982 بوجه المشروع الأمريكي الصهيوني وترفضه وتطرد الاحتلال فمن الطبيعي أن يراها العدو تهديدا له ولمصالحه".

وأوضح نصر الله أن "المقاومة في لبنان والمنطقة أصحاب قضية وهؤلاء المقاومون وطنيون يؤمنون بها ومستعدون للتضحية بأرواحهم من أجلها".

وأكد نصر الله أن "الإجراءات الأمريكية بحق المقاومة لن تقدم أو تؤخر، والمقاومة التي صنعت انتصار العام 2000 هي اليوم أقوى وأشد وأصلب".

واشار إلى أن "إمكانيات المقاومة كانت متواضعة جدا ومع ذلك حصل الانتصار، وهذا النصر أعطاه الله للناس وأبنائهم المقاومين لأنهم كانوا لائقين وجديرين بالحصول على هذا النصر".

وأكد أمين عام "حزب الله اللبناني" أن "العدو" انسحب ذليلا مدحورا دون قيد أو شرط لأن هناك مستوى من الخسائر لم يعد يتحمله… في حرب تموز كانوا لائقين بالنصر وما يثبت ذلك أنهم عادوا سراعا إلى بيوتهم وحافظوا على مقاومتهم.

وعاش لبنان لأكثر من عقدين حربا أهلية أدت إلى انهيار كامل في جميع مجالات الحياة، كما صاحب هذه الحرب عدة اجتياحات إسرائيلية للأراضي اللبنانية في فترات متقطعة انتهت باحتلال إسرائيل لشريط حدودي في الجنوب اللبناني أسمته الحزام الأمني، ثم اضطرت للانسحاب منه يوم 24 أيار عام 2000.

وشهد جنوب لبنان صراعاً مسلحاً و معارك استمرت من عام 1982 عقب الاجتياح الاسرائيلي حتى عام 2000 حيث بدأ الصراع بين المقاومة اللبنانية والفلسطينيين من جهة وقوى اسرائيل وحلفائها من جهة أخرى، كما بدأ الصراع كمحاولة من إسرائيل لطرد قوات التحرير الفلسطينية من لبنان وانتهت بانسحاب الجيش الإسرائيلي وانهيار جيش لبنان الجنوبي الحليف له.

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية في آذار عام 2000 قرارا بالانسحاب من جنوب لبنان من جانب واحد في تموز من العام نفسه، وفي نيسان أطلقت إسرائيل سراح 13 معتقلا لبنانيا أمضوا عشر سنوات في الأسر.

وواصل حزب الله عملياته ضد جيش لبنان الجنوبي الذي انهار تحت ضغط المقاومة الإسلامية في الجنوب، وبتقدم حزب الله السريع سحبت إسرائيل قواتها من الشريط الجنوبي المحتل (الحزام الأمني) وذلك قبل الموعد المحدد من قبلها بستة أسابيع. ودخل حزب الله المناطق المحتلة يوم 25 أيار الذي أعلنته الحكومة اللبنانية عطلة رسمية احتفالا بذكرى التحرير.

سيريانيوز