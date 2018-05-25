تحول موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" الى منصة رائعة للتواصل الاجتماعي، بعد زيادة عدد الحروف إلى 280 حرفا.

ولكن المخاوف من تعرض الحسابات للاختراق تبقى هاجساً عقب حادث التسريب العرضي لكلمات المرور لملايين المستخدمين.

وفيما يلي طريقة لتأمين حساب على "تويتر":





قم بتغيير كلمة المرور بشكل منتظم:

تغيير كلمة المرور بشكل متكرر هو أمرا جيد، حيث يجب على المستخدم تغيير كلمة المرور الخاصة به فى كثير من الأحيان لتجنب حالات سرقة كلمة المرور، ويمكن تغييرها عن طريق:

• على الويب: إذا كنت تستخدم صفحة الويب:

1. الذهاب إلى twitter.com.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوى الأيسر.

3. اختر الإعدادات والخصوصية، ثم عند تحميل الصفحة التالية، حدد كلمة المرور في القائمة التي تعمل في الجانب الأيسر.

4. سيطلب منك Twitter كلمة المرور الحالية ثم تطلب منك إدخال كلمة المرور الجديدة.

5. استخدم كلمة مرور قوية وفريدة.

تذكر عدم تكرار كلمات المرور مطلقًا بين العديد من الخدمات والتطبيقات والحسابات عبر الإنترنت.

• من التطبيق: إذا كنت تستخدم تطبيق Twitter، اتبع الخطوات أدناه:

1. افتح التطبيق واضغط على صورة ملفك الشخصي أعلى اليمين.

2. اختر الإعدادات والخصوصية.

3. ثم اختر الحساب، متبوعًا بتغيير كلمة المرور.

مرة أخرى، تأكد من استخدام كلمة المرور الجديدة حصريًا لحساب Twitter الخاص بك وقمت بتغييرها بانتظام.

- استخدم اسلوب المصادقة الثنائية:

لا يعد تأمين حسابك باستخدام كلمة مرور فقط هو خيار أمن، فبصرف النظر عن تغيير كلمة المرور الخاصة بك بانتظام، يجب عليك اختيار المصادقة الثنائية، حيث يتم تأمين حسابTwitter عن طريق التحقق من الرسائل النصية القصيرة بالإضافة إلى كلمة المرور، وعند محاولة تسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك، سوف تتلقى رمز الوصول المكون من 6 أرقام على رقم هاتفك المحمول المسجل، والذى يجب عليك إدخاله عند الطلب، حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك. يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات أدناه:

1. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، ثم اضغط فوق الإعدادات والخصوصية.

2. اختر الحساب ثم قم بإعداد التحقق من تسجيل الدخول.

على الهاتف ستكون هناك خطوة إضافية هنا ستضطر إلى الضغط على قسم الأمان داخل الإعدادات والخصوصية.

3. اقرأ تعليمات النظرة العامة، ثم اضغط فوق ابدأ.

4. أدخل كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق التحقق.

5. اضغط فوق إرسال رمز لإضافة رقم هاتفك إذا كانت هذه هى طريقة التحقق التى تريدها.

6. ادخل رمز التحقق الذى تم إرساله إلى هاتفك، واضغط على Submit، وسيتم عندئذٍ تمكين التحقق من تسجيل الدخول.