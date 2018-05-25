قريباً... زر mute على "انستغرام" للتحكم في ظهور المشاركات علوم وتكنولوجيا شارك

أعلن تطبيق "انستجرام" عن زر mute جديد سيمكن المستخدمين من منع المشاركات من حسابات معينة من الظهور أثناء تصفح التطبيق دون إلغاء متابعتها.

وقالت خدمة مشاركة الصور "انستغرام" أن الميزة الجديدة سيتم طرحها تدريجياً خلال الأسابيع القليلة القادمة. وستتيح الميزة للمستخدمين تجاهل المشاركات فقط أو القصص أيضا من أي حساب يتبعونه، دون إعلام الحساب المعنى بأي تغيير، وقالت الشركة أنه عند الضغط على زر mute الجديد سيكون بإمكان المستخدم رؤية مشاركات هذا الحساب فقط عند الدخول إليه. وللاستفادة من الميزة الجديدة، اتبع مايلي: قم بتحديث تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي بالإصدار الجديد أدخل على التطبيق بعد التحديث. اضغط على النقاط الثلاث بجانب منشور الحساب الذى تريد إخفاء منشوراته سيظهر لك خيار جديد Mute Posts اضغط عليه يشار الى ان الشركة تختبر الميزة بين عينة صغيرة من مستخدمي iOS ، ولكنها ستطلقها على جمهورها الأوسع في المستقبل القريب، وهو ما يعنى أن التحديث الذى يحمل الميزة سيكون متوفر خلال أسبوع أو أكثر. سيريانيوز

2018-05-25 07:18:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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