اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" من ثغرة تسببت في فك الحظر بشكل مفاجئ عن جهات الاتصال غير المرغوب بها، حيث تتيح تلك الثغرة التواصل وارسال الرسائل.

وقال موقع "اندبندنت" البريطاني،يمكن حل المشكلة في حال إلغاء حظر الشخص ثم القيام به مرة أخرى، فالخلل لا يسمح فقط للأشخاص بإرسال الرسائل ولكن أيضًا برؤية حالة الأشخاص وتفاصيل الملف الشخصي.

ولاحظ المستخدمون أن الأشخاص الذين تم حظرهم عبر التطبيق، كانوا قادرين الوصول إليهم وإرسال رسائل رغم الحجب.

وانتشرت تقارير حول هذه المشكلة على نطاق واسع عبر "تويتر" والشبكات الاجتماعية الأخرى، إذ يبدو أنها تؤثر على كل من مستخدمي iOS و Android ، مما يشير إلى أن المشكلة تكمن في خوادم "واتسآب" نفسها.

سيريانيوز