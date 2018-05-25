أعلنت السلطات الكندية، إن 15 شخصاً اصيبوا جراء قيام رجلين مجهولي الهوية بتفجير عبوة ناسفة في مطعم بمدينة ميسيسوجا ، ثم لاذا بالفرار.

وذكرت الشرطة الكندية في تغريدة أن "المشتبه بهما دخلا المطعم يوم الخميس، وفجرا عبوة ناسفة ثم هربا".

ووقع الانفجار في مطعم بومباي بيل حوالي الساعة 10:30 مساء. وقالت خدمة الإسعاف في المنطقة على "تويتر" إن "15 شخصا نقلوا إلى المستشفى وإن جروح ثلاثة منهم بالغة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونشرت الشرطة صورة على "تويتر" يظهر فيها رجلان في ملابس داكنة يدخلان منشأة وأحدهما يحمل شيئا على ما يبدو.

ووقع الهجوم في ميسيسوجا، سادس أكبر مدينة كندية، بعد شهر من واقعة دهس لحشد في تورونتو بسيارة فان بيضاء مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و15 مصابا.

وتبعد ميسيسوجا مسافة 32 كيلومترا إلى الغرب من مدينة تورونتو.

سيريانيوز