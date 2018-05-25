أصبح موقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" بديلاً للأطفال عن شاشة التلفزيون، إلا أن ظهور المقاطع غير الملائمة لأعمارهم وذات المحتوى غير اللائق تبعث على قلق الأهل.

وهناك بعض الخطوات التي يجب على الأهل اتباعها لحماية الطفل من "يوتيوب"، أهمها:

يوتيوب kids

من الأفضل أن تبعد أطفالك على موقع يوتيوب التقليدي لأنك مهما فعلت سيكون من الممكن العثور على محتوى غير لائق، وأطلقت جوجل منذ فترة تطبيق يوتيوب kids المخصص للأطفال والذى يضم فقط المحتوى الذى يناسب الأطفال ويعطى للآباء قدرات على مراقبتهم.

تفعيل Restricted Mode

قم بالدخول على موقع YouTube.com في متصفح الويب، اضغط على رمز الحساب في الجانب العلوى الأيسر من صفحة YouTube الرئيسية، اختر وضع تقييد المحتوىRestricted Mode، هذا الوضع سيمنع اي فيديوهات تضم محتوى غير مناسب من الظهور.

الاشتراك في قنوات مناسبة

أغلب ما يظهر لطفلك على يوتيوب هو من القنوات التي تشترك فيها، وإذا قمت بالاشتراك في قنوات مضمونة تقدم محتوى يناسب طبيعة وعمر طفلك، ستقلل فرصة ظهور أي شيء غير لائق عند تصفح الموقع.

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