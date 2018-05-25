أعلن الجيش العراقي، يوم الجمعة، إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو العراقي قصفت موقعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) داخل الأراضي السورية.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي ان "طائرات F16 عراقية نفذت اليوم ضربات جوية على موقعين، أحدهما لقيادة عصابات داعش الإرهابية، والآخر مقرا ومستودعا للصواريخ يتواجد فيه عدد من عناصر التنظيم، بمنطقة هجين داخل سوريا".

وأكد البيان أن "العملية حققت أهدافها، ودمرت الموقعين بالكامل".

وأشار البيان الى أن القصف استند إلى معلومات استخبارية "دقيقة"، بتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

ولم يتطرق البيان إلى عدد القتلى في القصف.

وسبق ان قصفت مقاتلات عراقية مواقع التنظيم المتشدد في 6 و14 أيار الجاري، جنوب منطقة "الدشيشة" (بريف الحسكة) في سوريا.

كما نفذ الطيران العراقي، 19 نيسان الماضي، ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في محافظة دير الزور السورية الحدودية، ما أدى الى مقتل 36 عنصراً من التنظيم، وفق وزارة الدفاع.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي ، اواخر نيسان الماضي، أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع "داعش" في الأراضي السورية.

ونفذ سلاح الجو العراقي عددا من الضربات الجوية ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة النظام السوري.

وانحسرت مناطق سيطرة "داعش" في سوريا والعراق، بعد ان كان بسط نفوذه على ثلث مساحة العراق في صيف 2014 فضلاً عن أراضي شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية وأعلن عليه "دولة خلافة".

سيريانيوز