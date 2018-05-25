تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، بمواصلة العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة في سوريا ضد "الإرهابيين".

وقال أردوغان في حفل تعريفي ببرنامجه الانتخابي، "سنواصل فعالياتنا بوتيرة متصاعدة في سوريا لغاية تطهير الأراضي السورية من جميع الإرهابيين".

ونفذت القوات التركية خلال العامين الماضيين عمليتين عسكريتين واسعتين ضد من تصفه تركيا "بالإرهابيين" في شمال سوريا.

وشنت تركيا من 24 آب 2016 إلى 29 آذار 2017، بالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر"، عملية "درع الفرات" ضد تنظيم "داعش" وتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محوره العسكري، وسيطرت القوات التركية على مناطق واسعة شمال محافظة حلب من مدينة جرابلس حتى مدينة إعزاز.

وفي 20 كانون الثاني من العام الماضي أطلقت تركيا عملية أخرى مشتركة مع "الجيش السوري الحر" تحت مسمى "غصن الزيتون" ضد الأكراد تم خلالها طرد "قوات سوريا الديمقراطية" من منطقة عفرين، في حين أعلن أردوغان مراراً أن بلاده لن تترد في شن عمليات جديدة لتطهير كامل أراضي شمال سوريا وصولا إلى الحدود العراقية من الإرهابيين.

سيريانيوز