أعلنت وزارة النقل، يوم الخميس، عن استئناف الرحلات الجوية بين مدينتي اللاذقية السورية والشارقة الإماراتية في الاتجاهين.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزير النقل علي حمود قوله "أعيد تشغيل الرحلات الجوية بين مدينة اللاذقية والشارقة بمعدل رحلة أسبوعيا، الأمر الذي سيخفف من معاناة السفر عن المواطنين".

وأشار حمود إلى أن "الرحلة الأولى وصلت من الشارقة الخميس إلى اللاذقية عبر طائرة إيرباص 340 تقل 170 راكبا".

ويأتي تشغيل الرحلات بين اللاذقية والشارقة، عقب عام تقريباً على استئناف رحلات بين دمشق ودبي في نيسان 2017، ، وسط انتقادات وجهت للامارات العربية المتحدة بأنها تنتهك العقوبات الدولية ضد سوريا.

ويعاني المسافرون في سوريا من عقبات كثيرة منذ بداية الأزمة عام 2011، حيث كان السفر إلى دول العالم المختلفة يتم عبر لبنان بعد تعليق معظم شركات الطيران رحلاتها الجوية إلى المطارات السورية.