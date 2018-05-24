تعرضت محطة محردة الحرارية بريف حماة، يوم الخميس، للاستهداف من قبل فصائل معارضة بعدة صواريخ، مما ادى الى خروجها عن الخدمة.

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وافادت وكالة سانا ان "عدة قذائف صاروخية اطلقت على محطة توليد الطاقة الكهربائية ما أدى الى خروجها من العمل من دون وقوع اصابات بشرية."

واضافت أن "فرق الصيانة في المحطة بدأت عملها في إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات المتضررة تمهيدا لإعادة المحطة إلى العمل بأقرب وقت ممكن."

وتعرضت محطة محردة التي تعد إحدى أهم محطات توليد الطاقة المغذية للمنطقة الوسطى لاعتداءات متكررة خلال الفترة الماضية أدت إلى مصرع وإصابة العديد من العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة.