أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس أن موسكو وباريس ترحبان بقرار سوريا إرسال وفد إلى اللجنة الدستورية للأمم المتحدة.

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وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: "نرى أن تشكيل وبدء عمل اللجنة السياسية في جنيف مهمة أولوية. ونرحب بقرار دمشق إرسال ممثليها إلى هذه المؤسسة".

وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الخميس الماضي أن الرئيس بشار الأسد اتخذ قرارا بإرسال وفد الى الأمم المتحدة لصياغة الدستور, وذلك بعد زيارة له الى روسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين.

واعتبر الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, في شباط الماضي, أن جنيف هي السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد, مشيرا الى انه من الضروري علينا تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ولا أحد سوانا يمكنه فعل ذلك".

ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.