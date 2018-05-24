مصدر عسكري: احد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى تعرض لعدوان صاروخي الاخبار المحلية شارك

قال مصدر عسكري, يوم الخميس, ان أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى تعرض لعدوان صاروخي معادي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله ان "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه". من جهتها, أكدت مصادر أهلية في ريف مدينة حمص لمراسل "سبوتنيك" معاينة ومشاهدة صواريخ يعتقد أنها تابعة لقوات الدفاع الجوي السوري أطلقتها باتجاه طائرة معادية وتؤكد تحقيق إصابة مباشرة. في حين أفادت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ التي استهدفت المطار فيما سقطت القسم الآخر في الأراضي الزراعية بمحيط المطار. وسمع الأهالي دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري غربي حمص قرب الحدود اللبنانية، وتحدثوا لـ "سبوتنيك" عن التصدي لأجسام معادية في المنطقة. ويقع مطار الضبعة العسكري قرب قرية الضبعة شمال شرقي مدينة القصير جنوب غربي حمص التي يبعد عنها نحو 30 كيلومترا، ويتكون من 16 حظيرة ومدرج رئيسي واحد يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، مع ممر مواز بالطول نفسه تقريبا. سيريانيوز

2018-05-24 17:55:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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