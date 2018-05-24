عاد المدرب المخضرم كارلو انشيلوتي الى بلاده إيطاليا للمرة الأولى منذ 2009، مع إعلان نادي نابولي وصيف الدوري المحلي لكرة القدم تعيينه مدربا له في الموسم المقبل خلفا لماوريتسيو ساري الذي أمضى ثلاثة مواسم مع الفريق.

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وقال النادي في بيان "يسعد نابولي الاعلان عن التوصل الى اتفاق مع كارلو انشيلوتي لقيادة الفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة".



وقال أنشيلوتي (59 عاما) في شريط مصور نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "أنا سعيد وفخور بأن أكون مدرب فريق مدينة فريدة كهذه مع مشجعين مذهلين".



وتسارعت طوال يوم الأربعاء، الأنباء المتعلقة بعودة أنشيلوتي الى ايطاليا، بعد أشهر من إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الألماني.



فقد أتى البيان عن تعيينه بعد وقت قصير من تأكيد رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس عبر حسابه على موقع "تويتر"، ان ساري لن يبقى في منصبه.



وقال دي لورنتيس "أريد أن أشكر ماوريتسيو ساري على مساهمته القيمة في قضية نابولي "، معتبرا انه "جلب الفرح والاعتبار لنابولي (المدينة) ومشجعي نابولي في كل أنحاء العالم من خلال كرة ترفيهية استقطبت المديح من جميع الجهات. أحسنت، ماوريتسيو".



ومع تأكيد التعاقد مع أنشيلوتي، يكون المدرب المخضرم قد عاد الى الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2009 حين ترك ميلان بعد قيادته الى لقب الدوري المحلي مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرتين.



وكان أنشيلوتي قد رفض عرضا لتدريب المنتخب الايطالي خلفا لجانبييرو فنتورا الذي أقيل بعد الفشل التاريخي في بلوغ مونديال 2018. وكشف أنشيلوتي ان من أسباب الرفض، رغبته في تدريب ناد بدلا من منتخب.



وأوردت التقارير الصحافية اليوم ان المدرب السابق ليوفنتوس وتشلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن، سيتقاضى مبلغ 6,5 ملايين يورو سنويا، وسيعاونه في مهمته نجله دافيدي وصهره مينو فولكو.



ورغم إنهائه الموسم وفي رصيده 91 نقطة ({قم قياسي للفريق)، اكتفى نابولي للمرة الثانية منذ وصول ساري بالوصافة خلف يوفنتوس الذي توج باللقب للموسم السابع تواليا. ويأمل نابولي من خلال تعاقده مع انشيلوتي، أن يكرر الأخير ما حققه مع ميلان وتشلسي وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن واحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990.



ويعتبر انشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب ومرتين كلاعب مع ميلان، اختصاصيا بالدوريات المحلية، إذ توج بلقب الدوري مع كل الفرق التي دربها باستثناء يوفنتوس (دربه من 1999 حتى 2001 دون أن يحرز معه أي لقب).