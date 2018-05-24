بات بوسطن سلتيكس على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي البلاي اوف من الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة بعد فوزه على كليفلاند كافالييرز 96-83 في المباراة الخامسة ضمن نهائي المنطقة الشرقية ليتقدم عليه 3-2.

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وتقام المباراة السادسة على ملعب كليفلاند مجددا الجمعة، ويستطيع بوسطن حسم الامور في صالحه، اما في في حال فوز صاحب الارض فان الفريقين سيخوضان المباراة السابعة الحاسمة الاحد على ملعب بوسطن.



ويتأهل الى نهائي البطولة الفريق الذي يسبق منافسه الى تحقيق اربعة انتصارات في سبع مباريات، حيث يلتقي المتأهل من كليفلاند-بوسطن على اللقب مع المتأهل من نهائي المنطقة الغربية بين غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي وهيوستن روكتس (يتعادل الفريقان 2-2).



وقاد جايسون تاتوم الذي سجل 24 نقطة، مجموعة من خمسة لاعبين تخطوا حاجز ال10 نقاط في صفوف بوسطن، اما افضل مسجل في صفوف كليفلاند فكان نجمه ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.



ويسعى جيمس الذي توج افضل لاعب في الدوري اربع مرات، الى بلوغ النهائيات للمرة الثامنة تواليا.