أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية الخميس ان الرئيس ميشال عون كلف النائب سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية.

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وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أنه "عملاً بأحكام البند ٢ من المادة ٥٣ من ​الدستور​ وبعد أن تشاور فخامة ​الرئيس ميشال عون​ مع رئيس ​مجلس النواب​ استناداً الى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي أجراها فخامته اليوم والتي أطلّعه على نتائجها رسمياً، استدعى فخامة الرئيس ​سعد الحريري​ وكلّفه تشكيل ​الحكومة​".

ونال الحريري 111 صوتا، والممتنعون هم: كتلة "الوفاء للمقاومة" والنواب: جميل السيد وأسامة سعد وبوليت ياغوبيان وجهاد الصمد.

يشار الى ان الانتخابات النيايبة اللبنانية جرت في 6 أيار الجاري.