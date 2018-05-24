كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، بأن الحكومة السورية ستسلم اليوم أو غدا إلى الأمم المتحدة، قوائم ممثليها في اللجنة الدستورية.

ونقلت وسائل إعلام عن بوغدانوف قوله خلال مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "موعد بدء عمل اللجنة الدستورية لم يتحدد بعد، لكن روسيا ترغب في أن يحصل ذلك في أقرب وقت".

وكان المشاركون في مؤتمر سوتشي، الذي عقد في كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.

وتابع بوغدانوف، إن "المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ينتظر من الحكومة والمعارضة ومنا ربما أيضا، اقتراحات حول الأعضاء المحتملين في هذه اللجنة، علما بأنه قد يتم إشراك مجموعة من الخبراء أيضا في عملها".

ولفت بوغدانوف الى أن "روسيا سبق أن قدمت قبل عدة سنوات تصوراتها حول مشروعات محتملة للدستور السوري، مضيفا "لذلك أعتقد أننا سنعمل بتعاون وثيق مع جميع الأطراف، وبينها الحكومة السورية، وذلك على ضوء نتائج زيارة الرئيس بشار الأسد (إلى روسيا)، وشركاؤنا الآخرون، ومنهم الدولتين الضامنتين".

وكان الكرملين قال قبل نحو أسبوع، عقب زيارة الرئيس الأسد إلى سوتشي ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ان الرئيس السوري اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف.

ونوه بوغدانوف الى انه "من المنطقي، بطبيعة الحال، إجراء الانتخابات الرئاسية وربما البرلمانية وغيرها من الانتخابات، على أساس ما يتم التوصل إليه من اتفاقات حول الإصلاحات الدستورية".

وفي سياق آخر، تحدث بوغدانوف عن اللقاء القادم بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانا، والمتوقع بعد شهر تقريبا، مبيناً ان "هناك خيارات مختلفة للاختيار بينها كمكان لعقد الاجتماعات، لكن الموضوع الأهم هو الحفاظ على صيغة أستانا التي أثبتت فاعليتها وأفرزت نتائج ملموسة على الصعيد الأمني في سوريا".

وأكد بوغدانوف أن "موعد اللقاء على المستوى الرفيع حول سوريا في سوتشي لم يتحدد بعد، حيث أن عملا حثيثا يجري على تنظيمه مع جميع الأطراف المعنية"، معربا عن أمله في مشاركة المعارضة السورية في هذا الاجتماع، لأنه "بغيابهم من الصعب بحث قضايا بسط الاستقرار وتعزيز نظام وقف إطلاق النار".

وذكر البيان الختامي لمحادثات استانا 9 بشأن سوريا، انه تم الاتفاق على عقد الجولة الجديدة للقاء الدولي على المستوى العالي حول سوريا بسوتشي في تموز المقبل، فيما تقرر أيضا إجراء اجتماع جديد لمجموعة العمل حول تبادل المعتقلين لدى الطرفين السوريين بأنقرة في حزيران المقبل.

وكانت عقدت في أستانا ، يوم الاثنين 14 أيار، الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفد النظام والمعارضة، بينما حضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب ممثل الولايات المتحدة .