شن الجيش النظامي، يوم الخميس، عمليات قصف، ضد الفصائل المعارضة، في مناطق بريف حماه الشمالي الغربي، وسط اندلاع معارك.

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وذكرت وكالة (سانا) ان "الجيش النظامي اشتبك مع مجموعات مسلحة حاولت التسلل عبر محور قرية الزلاقيات في منطقة محردة بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين ".

واشارت الوكالة الى ان الجيش شن قصفاً طال محاور تحرك المسلحين ونقاط امدادهم في المنطقة.

من جهتها، اعلنت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان معارك دارت بين الجيش النظامي ومسلحين بمحيط قرية الزلاقيات بريف حماه، وسط قصف مدفعي و صاروخي استهدف مواقع المسلحين أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين و جرح آخرين .

كما طال قصف الجيش النظامي، بحسب المصادر، مواقع التنظيمات المسلحة في الزكاة واللطامنة

بدورها، تحدثت مصادر معارضة ان قصفاَ مدفعياَ شنه الجيش النظامي استهدف قرية الزكاة ومدينة اللطامنة وبلدة الزيارة وتل واسط ومحيط قرية زيزون في سهل الغاب.

واشارت المصادر الى حدوث معارك بين المعارضة المسلحة و الجيش النظامي حاول التقدم على نقاط الرباط قرب قرية الزلاقيات .

وكانت مناطق بريف حماه الجنوبي شهدت عمليات عسكرية شنها الجيش النظامي، قبل انتهاء تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود المسلح في المنطقة، حيث تم اخراج المئات من المسلحين مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات المسلحة على تسليم أسلحتها والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي..

وتقع البلدات الواقعة في ريف حماه تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".