بعد 22 عاماُ ..ارسنال يعين الاسباني أيمري مدرباً جديداً خلفاُ للفرنسي فينغر اخبار الرياضة شارك

أعلن نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم تعيين الاسباني أوناي إيمري مدربا جديدا له خلفا للفرنسي أرسين فينغر الذي ترك منصبه في نهاية الموسم المنصرم بعد 22 عاما قضاها في صفوف النادي اللندني.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأعلن أرسنال في بيان عبر موقعه الالكتروني "سيصبح أوناي إيمري المدير الفني للفريق (...) سينضم الى النادي بعد فترة سنتين أمضاهما مع باريس سان جرمان حيث نجح مؤخرا في إحراز الثلاثية المتمثلة بالدوري المحلي، كأس فرنسا وكأس الرابطة".



وأضاف الرئيس التنفيذي لأرسنال إيفان غازيديس "يملك اوناي سجلا رائعا من النجاحات خلال مسيرته، قام بتطوير أداء بعض المواهب الشابة في أوروبا ويلعب بأسلوب مثير ومتطور يتناسب تماما مع أرسنال".



أما إيمري (46 عاما) فقال "انا متحمس للانضمام الى احد اعظم اندية كرة القدم. يحظى ارسنال بحب في مختلف أنحاء العالم من خلال اسلوب لعبه، التزامه بمنح الفرصة للاعبين الشبان، ملعبه الرائع والطريقة التي يدار فيها النادي"، شاكرا إدارة النادي على "منحي هذه المسؤولية لكي ابدأ هذا الفصل الهام في تاريخ أرسنال". سيريانيوز 2018-05-24 07:55:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق