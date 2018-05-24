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بعد فترة ثبات.. الذهب يعاود الارتفاع ويسجل 16200 ليرة
الاخبار الاقتصادية

سجل سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعاً بعد ثباته لأيام، حيث وصل غرام الـ21 قيراط الى 16200 ليرة.


وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16200 ليرة للمبيع، وبسعر 16100 ليرة للشراء,

كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط 13886 ليرة للمبيع، و13786 ليرة للشراء.

وكان الذهب استقر لأيام عند حدود 16100 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

سيريانيوز
2018-05-24 07:11:53
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