أقر قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، يوم الثلاثاء، بمسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الذي وقع في قاعدة "تيفور" العسكرية بسوريا.

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ونقلت وسائل اعلام عن نوركين قوله، في مؤتمر بمدينة "هرتسيليا" الإسرائيلية، بحضور قادة أسلحة الجو في نحو 20 دولة، إن "إسرائيل نفذت الهجوم على القاعدة، وقتل فيه عدة ضباط إيرانيين بينهم المسؤول عن منظومة الطائرات دون طيار الإيرانية في سوريا، ودمرت ترسانة أسلحة منها صواريخ وأنظمة صاروخية إيرانية مضادة للطيران".

ووقع الهجوم على قاعدة "تيفور" في حمص، في 9 نيسان الماضي، حيث اعن مصدر عسكري سوري عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة استهداف اسرائيلي لمطار التيفور بضربات صاروخية، مشيرا الى ان الدفاعات الجوية تصدت للعدوان .

كما أقرت ايران بمقتل 4 مقاتلين إيرانيين جراء استهداف قاعدة عسكرية بريف حمص الشرقي، في هجوم أعلنت سوريا وروسيا أنه نفذ من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي سابقاً أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم، ولكن مصدر عسكري إسرائيلي أقر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بمسؤولية إسرائيل عنه.

يشار الى ان اسرائيل استهدفت بالصواريخ، في الفترة الاخيرة، عدة مراكز تابعة للجيش النظامي ومواقع تابعة لايران في مناطق بسوريا.