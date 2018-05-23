فاز نبيه بري يوم الأربعاء بولاية سادسة لرئاسة مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992 بعد حصوله على أكثر من نصف عدد الأصوات.

ونبيه بري يبلغ من العمر 80 عاما وهو رئيس حركة أفواج المقاومة اللبنانية (حركة امل), كما تراس مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992.

وفي نفس السياق, حصل النائب إيلي فرزلي على 80 صوتا من أصوات البرلمان اللبناني يوم الأربعاء ليضمن انتخابه لمنصب نائب رئيس البرلمان.

وفرزلي أحد السياسيين المؤيدين للنظام السوري الذين أعادتهم انتخابات السادس من أيار إلى المناصب العامة للمرة الأولى منذ عام 2005.

ويجري انتخاب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب في أول جلسة له عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من مايو أيار وذلك بعد تمديد مجلس النواب لنفسه منذ عام 2009.

سيريانيوز