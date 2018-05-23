اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله، يوم الأربعاء، على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عبر صفحته على (فيسبوك)، ان "المباحثات تناولت التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية خاصة الأوضاع في سوريا".

واشار المتحدث الرسمي الى ان السيسي والملك عبدالله أكدا على "الحل السياسي للأزمة في سوريا بما يحافظ على وحدة أراضيها، ودعمهما للشعب السوري ولكافة الجهود الرامية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء بمطار القاهرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يقوم بزيارة لمصر.

ويقوم الأردن بدور في الأزمة بسوريا، ، حيث تقع على أراضيه غرفة التنسيق الأميركية للمراقبة على الهدنة بالاشتراك مع مركز حميميم الروسي

أما مصر فحددت في عدة مناسبات موقفها الثابت من الأزمة السورية المتمثلة بمكافحة الإرهاب و عدم التدخل في شؤون الآخرين، ودعم إرادة الشعوب، والحلول السلمية.

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.