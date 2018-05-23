أعلنت وزارة التربية، يوم الأربعاء، عن الموافقة على تعيين 133 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات لدورة الفصل الثاني من العام الدراسي 2016-2017.

ودعت الوزارة في إعلان نشرته وكالة (سانا) الرسمية، "الخريجين الذين تم فرزهم، إلى التقدم بأوراقهم الثبوتية لمديريات التربية خلال مدة ستين يوما بدءا من تاريخ 23 أيار 2018 وفق التعليمات الناظمة لإجراءات التعيين".

وأشارت الوزارة في الإعلان إلى إنه "يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بالدخول إلى موقعها الالكتروني".

وكانت الوزارة وافقت في أيار العام الماضي عام 2017 على تعيين 296 معلم صف من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.

يشار إلى أنه سبق و خصصت وزارة التربية في العام الماضي 3100 فرصة عمل لأشخاص من مختلف المحافظات ممن تقدموا لمسابقة توظيف أجرتها الوزارة حيث تم تخصيص 50% منها لذوي الشهداء.

سيريانيوز