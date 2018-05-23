دارت معارك، يوم الاربعاء، بين الجيش النظامي وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في منطقة الميادين بدير الزور، خلال محاولة التنظيم شن هجوم على نقاط عسكرية في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "وحدات من الجيش تصدت لمجموعات من تنظيم "داعش" واشتبكت معها خلال تسللها باتجاه عدد من النقاط العسكرية انطلاقا من محيط فيضة بن موينع ووادي الخور بريف الميادين الجنوبي والجنوبي الغربي".

وأضافت أن "الاشتباكات انتهت بصد الهجوم بعد القضاء على أكثر من 10 مسلحين بعضهم من جنسيات أجنبية وإيقاع عشرات المصابين من "داعش".

من جهتها، ذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الجيش النظامي تصدى لمحاولة تسلل من "داعش" إلى عدد من النقاط في بادية الميادين ، وأوقعوا في صفوفهم أعدادا من القتلى والمصابين.

ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة في التاسع من أيار الجاري، عملية عسكرية في بادية دير الزور من جيوب مسلحي "داعش" وبسطت سيطرتها على مساحة تقدر بنحو 1500 كم مربع بعد أن تمكنت من تطهير مناطق الفيضة وفيضة بن موينع والطماح إلى الجنوب الغربي من دير الزور.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولايزال تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.