أشاد "حزب الله" اللبناني، يوم الاربعاء، باستعادة الجيش النظامي منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، آخر معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية" ( داعش) في محيط العاصمة دمشق، واعتبرها "انجاز كبير".

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وهنأ الحزب، في بيان، نشر على موقع (المنار) الالكتروني، القيادة السورية والشعب السوري على "تحرير منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك ".

واعتبر الحزب أن نجاح الجيش السوري وحلفائه بالقضاء على "داعش" في هذه المنطقة "انجاز كبير" أمّن العاصمة دمشق وريفها بشكل كامل من اعتداءات الإرهابيين، وهو " انتصار جديد يحققه محور المقاومة في سياق جهوده لتحرير كامل التراب السوري من المعتدين".

وجاء ذلك بعدما اعلنت القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة ،يوم الاثنين، تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها في جنوب العاصمة دمشق بالكامل من المظاهر المسلحة بعد سلسلة من العمليات العسكرية.

وكانت مصادر معارضة تحدثت عن استعادة الجيش النظامي منطقتي الحجر الاسود ومخيم اليرموك من "داعش"، بعد تنفيذ اتفاق يقضي خروج عناصر التنظيم من جنوب دمشق ، الأمر الذي نفاه النظامي.

وبدأ الجيش النظامي بشن حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكانت منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن في ضواحي دمشق الجنوبية آخر جيب خاضع لسيطرة الفصائل المسلحة في غرب سوريا.

وبسيطرة الجيش النظامي على مخيم اليرموك والحجر الاسود تصبح دمشق وما حولها وريفها تحت سيطرة النظام بالكامل