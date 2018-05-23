أفادت مصادر معارضة، يوم الأربعاء، بوقوع ضحايا بينهم أطفال جراء انفجار لغم في مدينة غرانيج بديرالزور.

وأضافت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طفلين لقيا حتفهما وأصيب آخرين إثر انفجار لغم أرضي بهم من مخلّفات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة غرانيج شرق محافظة ديرالزور.

وسبق أن لقي عشرات الأشخاص حتفهم و أصيب آخرون جراء الألغام التي زرعها "داعش" في مناطق سيطرته بعدة مناطق لا سيما في ديرالزور و الرقة وغيرها اقبل أن يغادرها التنظيم.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولايزال تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.

سيريانيوز