أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، انها لا تزال غير قادرة على دخول منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي تمت استعادتها من قبل الجيش النظامي، منذ شهر اذار الماضي.

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ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي في نيويورك، ان “الأمم المتحدة تقوم حاليا بتقديم مساعدات إنسانية عبر الهلال الأحمر العربي السوري إلى أولئك الذين بقوا في أو الذين عادوا إلى الغوطة ، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الغوطة الشرقية للقيام بتسليم تلك المساعدات”.

وكانت اخر مرة دخلت الامم المتحدة الى منطقة الغوطة الشرقية في 15 اذار، حيث تمكنت حينها من الوصول إلي بلدة دوما.

وجدد دوغريك، دعوات الأمم المتحدة المتكررة الموجهة إلي “جميع الأطراف، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وبدأت في 22 اذار الماضي عمليات اجلاء مسلحي الغوطة مع عوائلهم باتجاه الشمال السوري، بموجب اتفاق، عقب حملات عسكرية شنها الجيش النظامي على المنطقة، بدعم من الطيران الروسي.