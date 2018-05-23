أعلن مركز المصالحة الروسي، يوم الثلاثاء، أنه يعمل مع المسلحين على إبرام اتفاقيات للحصول على المخطوفين وفق قوائم مقدمة من الحكومة السورية.

وأضاف المركز ،على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه " يعمل على إبرام اتفاقيات مع المسلحين غير الشرعيين للحصول على المخطوفين بناءً على القوائم الاسمية المقدمة من قبل الجهة المختصة في الحكومة السورية".

وكان الرئيس بشار الأسد أكدّ مؤخراً أن قضية المخطوفين تشكل أولوية بالنسبة للدولة بجميع مؤسساتها .

ويوجد آلاف المفقودين والمخطوفين من المدنيين بينهم نساء و أطفال و من العناصر التابعين للجيش النظامي في سجون التنظيمات المسلحة تم الإفراج عن البعض منهم وفقاً لتسويات ضمن اتفاقيات المصالحة التي تتم بين المسلحين من جهة و الحكومة من جهة أخرى بوساطة روسية.