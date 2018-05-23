أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ، أن انتهاء اتفاقية خفض التصعيد في مدينة درعا ستكون حتمية.

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واشار ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف، عبر صفحة حميميم على (فيسبوك)، الى ان "انتهاء اتفاقية خفض التصعيد في مدينة درعا جنوبي البلاد ستكون حتمية في ظل استمرار تواجد متطرفين ينتمون لتنظيمي "داعش" و "جبهة النصرة" الإرهابيين".

وأضاف مركز حميميم ان على تنظيم جبهة "النصرة " في درعا الخروج من المنطقة أو التحضر للمواجهة العسكرية المحتومة.

ويسيطر على جزء كبير من ريف درعا تنظيمي "داعش" و "النصرة" المدرجين على قائمة الإرهاب الدولية و "الجيش الحر" وفصائل إسلامية مختلفة .

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا - تركيا - إيران) في محادثات استانا توصلت الى اتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.