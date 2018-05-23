اتهم الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، بعض الأطراف الدولية، بعرقلة إحراز أي تقدم في المسار السياسي بسوريا.

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ودعا الاسد، خلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، "بعض الأطراف الدولية إلى التحلي بالحد الأدنى من الواقعية السياسية ووقف دعم الإرهاب والانتقال إلى العمل السياسي".

وأكد الرئيس الأسد أن "روسيا قيادة وشعبا هي شريكة في هذه الانتصارات التي لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي وتحرير ما تبقى من بؤر إرهابية".

من جهته، قال لافرنتييف إن لقاء سوتشي الأخير وما تم بحثه خلاله "أعطى قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين ومختلف أشكال التعاون بينهما".

ودعا المسؤول الروسي "جميع الأطراف الدولية الراغبة حقيقة بدعم العملية السياسية إلى استغلال التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا وسعي الحكومة السورية إلى دفع العملية السياسية ودعم الوصول إلى نتائج تنهي الحرب وتوقف سفك الدم السوري".

وبحسب وكالة (سانا)، فانه تم التشديد، خلال اللقاء، على "أهمية وضع آليات لتطبيق نتائج قمة سوتشي الأخيرة إن كان لجهة مواصلة مكافحة الإرهاب أو زيادة المشاركة الروسية في إعادة الإعمار أو كيفية العمل لتفعيل ودفع العملية السياسية".

وجاء اللقاء بعدما عقد الرئيس بشار الأسد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي يوم الخميس الماضي، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكان مؤتمر سوتشي، الذي عقد في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الماضي، توصل في البيان الختامي الى تشكيل لجنة دستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.