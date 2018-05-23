سقط ضحايا، يوم الاربعاء، جراء وقوع انفجارين في محافظة ادلب.

وأعلنت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن انفجار قنبلة بالقرب من مدرسة عدنان العمر شمال إدلب ، مما اسفر عن مقتل شاب واصابة طفل.

من جهتها، اشارت مصادر مؤيدة الى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة على طريق باتنته الهباط قرب مدينة ادلب ما أسفر عن وقوع عدة جرحى.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر معارضة ان عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تابعة لـ"فيلق الشام" في المنطقة الواقعة مابين معرة مصرين وادلب مما أدى لاصابة عدد من العناصر.

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.