أتاحت خدمة التراسل الفوري "واتساب" امكانية اجراء محادثات فيديو جماعية، عبر تحديث التطبيق مؤخراً، لتصبح الميزة متوفرة على كلا من نظامي أندرويد وiOS.

وقال موقع fonearena الهندي، ان نسخة التطبيق التجريبية والتي تحمل الإصدارV2.18.39 وتم إطلاقها في شباط الماضي، كانت تضم إشارات عن وجود مكالمات فيديو جماعية، وهو ما تم طرحه في النهاية لكافة مستخدمي التطبيق.

تتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين، القدرة على إضافة ما يصل إلى 4 أعضاء في المجموعة للمكالمة.

ولبدء مكالمة فيديو جماعية، يحتاج المستخدم لفتح تطبيق "واتساب"، ثم يقوم باختيار أحد المشاركين الذين يرغب في إجراء مكالمة فيديو معه، وفى حالة ما إذا كان المستخدم يمتلك الميزة، فسيرى زر "إضافة مشارك"، وفى حالة عدم وجود هذا الزر فلا يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية..

يشار الى ان الميزة ليست متاحة لكافة المستخدمين في الوقت الحالي، حيث تم طرحها لعدد قليل من المستخدمين لتجربتها في الوقت الراهن، كما أنه لا يمكن تنشيطها عن طريق نظام الدعوات مثل تلك المميزات السابقة التي كانت تتيحها "واتساب" عبر نظام الدعوات.