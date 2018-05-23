وجهت شركة "تويتر" دعوة للناشرين، إلى الاشتراك في برنامج اعلاني جديد خاص بها يحمل اسم Twitter Timeline Ads.

وقال تقرير نشره موقع "بيزنس انسايدر" البريطاني، ان الشركة أنشأت صفحة مقصودة على الإنترنت، تطلب من الناشرين الاشتراك في برنامج إعلاني تجريبي يسمى Twitter Timeline Ads، يشبه بشكل كبير البرامج الإعلانية الشهيرة الأخرى، مثل شبكة جوجل الإعلانية وشبكة Facebook Audience Network، وتريد تويتر عرض الإعلانات باستخدام برامج تلقائية خارج موقع الويب الرئيسي والتطبيق، وستكون ضمن الوحدات الإعلانية على المواقع المختلفة للناشرين.

ويسعى موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لإنقاذ نفسه، والعودة للمنافسة من خلال الاستثمار في تقنية متقدمة للتكنولوجيا الإعلانية مدعومة من الناشرين لجمع أموال الإعلانات الرقمية.

وتأتى الخطة الجديد لـ"تويتر" تزامناً مع خوارزمية "فيسبوك" الجديدة التي لا تأتى في صالح الناشرين، حيث تخفى منشوراتهم بالقصد لصالح المنشورات الخاصة بالأهل والأصدقاء، الأمر الذي دفع الناشرين للقول بأن "تويتر" ، "أكثر استعدادًا الآن من فيسبوك للعمل معهم ودعمهم".

و يوظف موقع تويتر الناشرين لمساعدته في التعمق في الإعلان الآلي ومحاربة احتكار "فيسبوك" للإعلانات الرقمية.