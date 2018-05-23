تنوعت وسائل وطرق "الهاكرز" في اختراق أجهزة الكمبيوتر، مع تطور التكنولوجيا، الذي ساهم بالمقابل في تطوير وسائل الأمن والحماية من تلك الاختراقات.

وهناك مجموعة علامات بسيطة يمكن أن تكون مؤشراً على تعرض الجهاز للاختراق في حال ظهروها، أبرزها:

- بطء الجهاز بشكل مفاجئ

يعد أحد الآثار الجانبية للبرامج الضارة هو بطء الأجهزة، حيث يصبح جهاز المستخدم بطيئا بشكل مفاجئ ومتكرر، كما قد يكون عرضة للتجمد بشكل مستمر، وهو ما يعنى أن الجهاز مصاب بفيروسات أو أحصنة طروادة.

- استهلاك إنترنت أكثر من المعتاد

إذا لاحظ المستخدم استهلاك باقة الإنترنت بشكل أكثر من المعتاد، أو ربما لبعض المستخدمين الذين يمتلكون أدوات وبرامج خاصة لحساب معدل استهلاكهم الشهري، ففي حالة اكتشاف ارتفاع استهلاك الإنترنت بشكل أكثر من المعتاد، رغم عدم وجود أي تغيير في أنماط استخدام المستخدم للإنترنت، فهذا غالبا يعنى أنه تعرض للاختراق.

- توقف البرامج بشكل مفاجئ

أما في حالة توقف بعض البرامج بشكل مفاجئ عن العمل وتطلها، فهذا يعنى أن نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، قد أصيب بأحد الفيروسات، وهو الأمر الذى قد ينتج عنه أيضا تعطل برنامج مكافحة الفيروسات أو مدير المهام أو غيرها.

- ظهور إعلانات منبثقة

كذلك من ضمن علامات الاختراق هي ظهور إعلانات منبثقة، أو إشارات مرجعية أو اختصارات ويب لا يرغب بها المستخدم على شاشته الرئيسية، حيث يمكن لهذه الإعلانات تثبيت مزيد من البرامج الخبيثة على جهاز المستخدم.

سيريانيوز