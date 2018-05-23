أطلقت شركة "غوغل" تحديثا جديدا لخدمة محادثات الفيديو التابعة لها Duo على منصة أندرويد، بحيث بات متاحاً للمستخدمين مشاركة الشاشة خلال إجراء مكالمة الفيديو.

وقال موقع androidpolice الأمريكي، يمكن الوصول لهذه الميزة من خلال الضغط على شاشة الهاتف لرؤية رمز مشاركة الشاشة الجديد، والذى يتواجد أعلى رمز الكاميرا، وعند الضغط عليه سيتم تحذير المستخدم بأن Duo سيبدأ في عرض كل شيء على شاشة المستخدم، وعند الضغط على "متابعة"، ستظهر نقطة حمراء والتي تشير إلى محتوى الشاشة الذى يمكن أن يراه الشخص على الطرف الآخر.

ويتواجد زوج من الأزرار الأخرى، تتيح للمستخدم طريقة لإيقاف مشاركة الشاشة كيفما يريد، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجر بلاي ستور، بكل سهولة ويسر، وهى الميزة التي لاقت استحسان بعض المستخدمين.

سيريانيوز