قال متحدث باسم وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، يوم الأربعاء، ان مخيم اليرموك شبه مدمر بالكامل.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن المتحدث الرسمي ومدير الاتصالات الاستراتيجية باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) كريستوفر جانيس، قوله إن "مخيم اليرموك شبه مدمر بالكامل، فالمخيم الذي كان واحدا من أكبر المجتمعات الفلسطينية في الشرق الأوسط حل عليه الخراب، أغلب المنازل إما تم تحطيمها أو تدميرها".

وأضاف جانيس "عدد من بقوا في المخيم بين 100 إلى 200 فلسطيني من أصل ما يقرب من 150 ألف كانوا يسكنون به، لذلك فهذه كارثة بالنسبة للفلسطينيين في الشرق الأوسط، وهذا يشير إلى ضرورة الحاجة لحل عادل وشامل".

وفيما يخص إعادة إعمار المخيم، اعتبر جانيس إنه "من المبكر الحديث الآن عن إعادة بناء مخيم اليرموك، أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية كانوا يتحدثون عن الموضوع، لكن حقيقة من المبكر جدا التطرق إليه الآن، ففي هذه اللحظة نحن لدينا آلاف الناس من مخيم اليرموك، بعضهم في مكتبنا بدمشق، آتوا بدون أي شيء".

ولفت المتحدث الى ضرورة التفكير في التمويل، موضحاً ان "التمويل الذي نستخدمه لتمويل أغلب الأعمال في سوريا سيوشك على النفاذ في بضعة أسابيع، الأموال التي لدينا قليلة للغاية، ولدينا أناس لا يملكون أي شيء سوى الملابس التي يرتدونها، ونحتاج توفير سكن لهم، ورعايتهم طبيا، وإطعامهم، لكن الأموال التي لدينا لا تكفي لذلك".

وحول عدد الفلسطينيين الذين نزحوا إلى بلدان مجاورة، قال جانيس " قبل الحرب في سوريا كان هناك ما يقرب من 535 ألف فلسطيني، غادر سوريا منهم ما يقرب من 520 ألف إلى البلدان المجاورة وإلى أوروبا، أكثر من 40 ألف في لبنان، وما يقرب من 15 ألف في الأردن".

وكان الجيش النظامي أعلن يوم الاثنين تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها في جنوب العاصمة دمشق بالكامل من المظاهر المسلحة بعد سلسلة من العمليات العسكرية.

وكان مخيم اليرموك تعرض لحصار منذ نهاية العام 2012 اثر سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على أحيائه، بينما تمكن "داعش" في 2015 من السيطرة على معظم أحياء المخيم.

ويعد اليرموك أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ إنشائه عام 1957، ليصبح في مطلع عام 2011 مأوى لما يزيد عن 220 ألف لاجئ، وفق مصادر فلسطينية، وأكثر من ضعف هذا العدد من المواطنين السوريين، اذ يمتلك مخيم اليرموك رمزية خاصة لدى اللاجئين الفلسطينيين بوصفه عاصمة الشتات الفلسطيني.

سيريانيوز