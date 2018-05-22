أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الثلاثاء ، عن قرار طرد أكبر دبلوماسي أمريكي في كراكاس، بزعم تآمره والتخابر ضد حكومته الاشتراكية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الرئيس الفنزويلي ،قوله متحدثا عن الدبلوماسي الأمريكي تود روبنسون "أعلنته شخصا غير مرغوب فيه وأنا أعلن مغادرة القائم بالأعمال الأمريكي خلال 48 ساعة".

وجاءت تصريحات الرئيس مادورو عن روبنسون خلال الإعلان الرسمي عن فوزه بولاية ثانية تبدأ في عام 2019 و تنتهي في عام 2025.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مؤخراً مرسوما حول حظر شراء الديون الحكومية الفنزويلية في أعقاب فوز الرئيس مادورو في الانتخابات.

ودانت وزارة الخارجية الفنزويلية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على الجمهورية، ووصفتها بـ "الجريمة ضد الإنسانية".

هذا، وقد فاز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 20 أيار الجاري، وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، وأعلنت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات في فنزويلا.

وحصل الرئيس مادورو على 6.19 مليون صوت (نحو 68 %) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد في البلاد.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 كانون الثاني 2019.