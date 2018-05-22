أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، يوم الثلاثاء، عدم وجود أي أسس قانونية لدى الولايات المتحدة للمطالبة بسحب جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من أراضي سوريا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن أوليانوف ،قوله "ما علاقة أمريكا بذلك، هي تقع ما وراء المحيط. ولا تملك أي أسس قانونية لطرح مطالب كهذه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طرح يوم الإثنين، طرح قائمة من 12 مطلبا وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، ومن ضمن هذه المطالب، سحب جميع القوات التي تخضع للقيادة الإيرانية من الأراضي السورية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الاثنين، أن وجود إيران في سوريا شرعي جاء بطلب من حكومتها، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتقدم ايران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني الى جانب الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.

سيريانيوز