أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الثلاثاء، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قام بتفجير مفخخة قرب أحد النقاط التابعة للجيش النظامي في بادية حمص ، ما أدى لسقوط قتلى و جرحى.

وأفادت المصادر و نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التفجير وقع قرب احدى النقاط العسكرية للجيش النظامي في منطقة سد عويرض جنوب شرق المحطة الثالثة بالبادية ما أسفر عن ارتقاء قتلى وجرحى للجيش أثناء تصديهم للهجوم .

وكانت مصادر معارضة تحدثت سابقاً عن نقل قوات النظامي المئات من عناصر "داعش" إلى البادية من مخيم اليرموك جنوب دمشق، بموجب اتفاقية، عقب معارك استمرت أسابيع ضد التنظيم.

وشهدت عدة مناطق ومدن في البلاد عمليات انتحارية من خلال تفجير عبوات و أحزمة ناسفة و سيارات مفخخة لاسيما بالقرب من النقاط و المراكز الأمنية و العسكرية و مؤسسات الدولة و الأماكن الشعبية و الحيوية ،منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا و تدمير كبير في البنى التحتية و الأبنية و الممتلكات العامة و الخاصة.

سيريانيوز