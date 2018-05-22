دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء الفعالية العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني في سوريا ولبنان، واتخاذ إجراءات تهدف لمنع حصوله من الأسلحة.

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واتهم غوتيريش، في تقرير قدمه الى مجلس الامن، حصلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية على نسخة منه، "حزب الله " بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، مبيناً أنّ تدخله في الحرب السورية بشكل مباشر، "ألحق الضرر في حيادية لبنان تجاه المسائل الاقليمية".

ودعا غوتيريش الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول "حزب الله" والميليشيات الأخرى على السلاح".

وجاء ذلك بعد أيام على عقوبات فرضتها الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية المتحدة، على قيادات من "حزب الله" اللبناني بينهم الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

كما أدرجت السعودية وأعضاء آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي عدد من قادة جماعة الحزب بينهم حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم على قوائم الإرهاب

ويعتبر "حزب الله، المدعوم من ايران، من أبرز الداعمين للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة له، وسط خلافات دولية مع الحزب حول العديد من الملفات لاسيما الازمة السورية