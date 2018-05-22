قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف ناقش ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو العمل ضمن صيغة استانا بشأن التسوية السورية.

ولفت الوزارة في بيان، ان "الوزيرين بحثا القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العمل في صيغة استانا لدفع التسوية السورية على اساس قرار 2254".

وانعقدت في أستانا ، يوم الاثنين 14 أيار، الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفد النظام والمعارضة، بينما حضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب ممثل الولايات المتحدة .

وأكدت الدول الضامنة والراعية في ختام استانا9 ، على دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية عبر تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

سيريانيوز