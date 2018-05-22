أفادت وكالة الانباء (سانا)، يوم الثلاثاء، أن قوى الأمن الداخلي دخلت الى منطقة الحجر الاسود في جنوب دمشق، بعد استعادة السيطرة عليها.

صفحة جديدة 1

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واشارت الوكالة الى ان "وحدات من قوى الأمن الداخلي رفعت العلم الوطني في الحجر الاسود بعد تحريرها من الإرهاب".

وجاء ذلك بعدما اعلنت القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة ،يوم الاثنين، تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها في جنوب العاصمة دمشق بالكامل من المظاهر المسلحة بعد سلسلة من العمليات العسكرية.

وكانت مصادر معارضة تحدثت عن استعادة الجيش النظامي منطقتي الحجر الاسود ومخيم اليرموك من "داعش"، بعد تنفيذ اتفاق يقضي خروج عناصر التنظيم من جنوب دمشق ، الأمر الذي نفاه النظامي.

وبدأ الجيش النظامي بشن حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكانت منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن في ضواحي دمشق الجنوبية آخر جيب خاضع لسيطرة الفصائل المسلحة في غرب سوريا.