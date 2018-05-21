أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مجهولة بلا طيار حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم في سوريا.

واوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالات انباء، ان "وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم رصدت هدفا جويا صغير الحجم ومجهول الهوية يقترب من المطار".

وبين البيان أن الهدف كان طائرة مسيرة، ، حيث تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقاعدة الروسية من تدمير الهدف".

وأشار البيان إلى أن الحادث "لم يسفر عن إصابة أو أضرار مادية"، لافتا إلى أن "قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل وفقا للنظام العادي"

من جهته، قال (المرصد السوري لحقوق الإنسان) إن "انفجارات سُمعت قرب القاعدة ويبدو أنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم".

وتواصل روسيا دعم النظام السوري، من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين، فيما لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا، عمليات عسكرية في سوريا، منذ 30 أيلول 2015، حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام، بشن هجمات على عدة مناطق ، انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا".