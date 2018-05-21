حذرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) يوم الاثنين، من نقص المياه العذبة بشكل ملحوظ في تسع عشرة منطقة حارة حول العالم ولا سيما في سوريا والعراق..

ونقلت وسائل اعلام عن الوكالة قولها في دراسة جديدة لها ان "تزايد اعتماد كل من العراق وسوريا على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة اثنين وعشرين سدا أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات خلال العقود الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعل الإقليم من بين أكبر المناطق سخونة في العالم".

ورأى المراقبون تقرير الوكالة الأميركية بمثابة "تحذير مستقبلي"، ودعوا حكومات المنطقة إلى "اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد المائية وتوفير المياه العذبة للناس قبل أن يزداد الوضع سوءا".

وكانت السياسة التركية المائية في العقدين الأخيرين ادت إلى التأثير على البيئة الأمنية المحيطة، وخصوصاً دول المجرى والمصب (سوريا والعراق) ،حيث قامت تركيا بإنشاء مشاريع مائية مستدامة في جنوب شرق الأناضول مما كلف كل من سوريا والعراق خسائر فادحة.