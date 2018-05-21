سقط ضحايا جراء انفجارين وقعا في بلدة جرابلس بريف حلب وبلدة سرمدا بريف ادلب.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قنبلة القيت على مخفر في بلدة سرمدا بريف ادلب الشمالي، مما اسفر عن سقوط جريح.

وتحدثت مصادر اخرى عن سقوط عدد من الجرحى نتيجة القاء مجهولين يدوية على مخفر بلدة سرمدا.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت يوم الجمعة الماضي، في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، مما ادى الى سقوط ضحايا.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وفي ريف حلب الشمالي، اشارت المصادر الى وقوع انفجار عبوة في سيارة بمدينة جرابلس، مما اسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية .

ووقعت عدة تفجيرات استهدف مناطق بريف حلب آخرها كانت في 17 الشهر الجاري، حيث انفجرت عبوة ناسفة في بلدة أورم الكبرى زرعت في إحدى نقاط شرطة المرور على الطريق العام أدت إلى سقوط جرحى من المدنيين .