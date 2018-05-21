كشف وزير السياحية بشر يازجي أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة في مصر على التعاون السياحي بين الجانبين والعمل على تخفيف القيود على الفيزا السياحية للسوريين .

وبين يازجي لصحيفة (الوطن) المحلية أنه "تم الاتفاق، على هامش الاجتماع الـ44 للجنة منظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط الذي عقد في مصر بحضور سوريا ، على "اجراء لقاءات بين شركات السياحة السورية والمصرية لوضع آلية جديدة للتعاون والرحلات".

وأوضح أنه "خلال الاجتماعات سيتم العمل من الجانبين لتخفيف القيود الموضوعة على الفيزا السياحية للسوريين، وعلى وضع ضوابط للزيارات لها وإجراءات تضمن أن تكون لغاية سياحية".

وكانت الحكومة المصرية فرضت مع نهاية عام 2013 تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بدخول مصر، ومازالت حتى الوقت الحالي مطلوبة من حملة الجنسية السورية.

كما أصدرت السلطات المصرية مع نهاية عام 2015 قراراً استثنائياً بإمكانية المقيمين في مصر من حملة الجنسية السورية، والذين لديهم إقامة سنوية، التقدم إلى إدارة الهجرة الجوازات بالقاهرة، بطلب فيزا لم شمل لأقاربهم من الدرجة الأولى مع تقديم أوراق تثبت درجة القرابة.

ولكن تم وقف العمل بهذا القرار مع بداية الشهر السابع من عام 2017، إثر اكتشاف عشرات حالات التزوير في الثبوتيات المقدمة مما أدى لوقف العمل بهذا التسهيل.

وكان الرئيس المصري السابق محمد مرسي أعلن في منتصف حزيران عام 2013 إغلاق السفارة السورية بالقاهرة وسحب القائم بالأعمال من دمشق على خلفية الحرب والأحداث السياسية التي تشهدها سوريا منذ عام 2011 .

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، سابقا أن القاهرة ودمشق اتفقتا على الاحتفاظ بعلاقات قنصلية عبر القنصلية المصرية في دمشق والقنصلية السورية في القاهرة، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتة إلى أن هناك أكثر من 160 ألف سوري في مصر، إضافة إلى آلاف المصريين في سوريا.

سيريانيوز



