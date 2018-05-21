شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي مجدداَ، يوم الأحد، إضرابا عاماً، احتجاجاً على حملات التجنيد الإجباري التي تنفذها قوّات "سوريا الديمقراطية"، بحق شبان المنطقة.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان أهالي مدينة منبج شنوا إضراباً في المدينة احتجاجاً على فرض التجنيد الإجباري من قبلفذها قوّات "سوريا الديمقراطية".

وجاء الإضراب بعد اعتقال عشرات الشبان على أطراف المدينة وداخل بعض الأسواق وسوقهم للتجنيد الإجباري.

من جهتها، قالت مصادر محلية، لوكالة (الاناضول) التركية، إن "الأسواق والمحال التجارية أغلقت احتجاجاً على سياسة منظمة "ب ي د/بي كا كا"التي تحاول أن تسخر أبناء منبج لحمايتها".

وأوضحت المصادر أن "حالة من الاستياء والغضب تسود بين أهالي مدينة منبج ضد قرارات المنظمة ، وآخرها مصادرة أكثر من 200 منزل ومحل تعود لمعارضين للمنظمة وأقربائهم".

وكانت قوات "قسد" فرضت التجنيد الإجباري على شبان مدينة منبج في 6 تشرين الثاني 2017 الماضي، وهو ما لاقى احتجاجات واسعة وإضراباً عاماً، ما أجبر المنظمة على إيقاف العمل بالقرار الذي أصدرته.

وعاودت قوات "قسد" إصدار قرار بالتجنيد الإجباري في 23 نيسان الماضي، لتبدأ بتنفيذه بداية الشهر الجاري .

يشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تشكلت في العام 2015، وضمت في هيكليتها "وحدات حماية الشعب الكردية", المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جماعات عربية متعددة من بينها "جيش الثوار" وجماعة مسيحية آشورية.

وتعمل "قوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا بدعم أمريكي، وتمكنت من السيطرة على مناطق عدة بعد طرد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" منها.