تعاني عدة أحياء في محافظة الحسكة من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي لليوم السادس عشر على التوالي ، نتيجة عطل ناتج عن خلل في الكابل الأرضي.

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ونقلت صحيفة (الثورة) المحلية عن المدير العام لشركة كهرباء الحسكة أنور عكلة قوله ان " العطل ناتج عن خلل في الكابل الأرضي ومن خلال عمليات الكشف تبين أن المكان الذي يمر منه الكابل الأرضي تحيط به مياه الصرف الصحي ".

واشار الى ان "عمال الصيانة في الشركة يعملون على مدار الساعة لإصلاح الأعطال البسيطة الحاصلة على شبكات التيار الكهربائي دون أي تأخير، لكن العطل الحاصل وسط المدينة يحتاج إلى عزل الكابل الأرضي بشكل نهائي ومعالجة تسرب مياه الصرف الصحي حتى يتسنى لعمال الصيانة إصلاحه ووضعه في الخدمة".‏

من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة الحسكة بسام العفين أنه "سيتم إصلاح الخلل مباشرة "، مرجعاَ سبب المشكلة إلى "عدم التنسيق المسبق بين مجلس المدينة وعمال الكهرباء حيث نفذ عمال الكهرباء حفريات في المنطقة تسببت بتسرب المياه إلى الكابل الأرضي المغذي للمنازل والمحال التجارية وسط المدينة ".

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب، بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.