أفادت مصادر معارضة أن عشرات الأشخاص تعرضوا لحالة تسمم ، يوم الاحد، بسبب وجبة إفطار فاسدة وزعتها إحدى المنظمات على أهالي مخيم حفصة في ريف ادلب.

وقالت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، ان إحدى المنظمات قامت بتوزيع وجبات إفطار فاسدة على أهالي مخيم "حفصة" بالقرب من معصران في ريف ادلب الشرقي ما أدى لإصابة العشرات بحالة تسمم.

وتحدثت بعض المصادر ان عدد المصابين بحالة تسمم بلغ أكثر من 150 شخص بينهم اطفال ونساء

واشارت المصادر الى ان حالات التسمم نقلت إلى مشافي مدينة معرة النعمان بريف ادلب، وتفاوتت في درجتها.

وقال الطبيب المشرف على المصابين جمال أبو محمود ان اعراض التسمم شملت إسهال مع إقياء وألم في البطن عند وقت السحور فجراً ، نتيجة تسمم ناتج عن تناول وجبة غذائية مكونة من ارز مع لحمة تم توزيعها من قبل إحدى المنظمات.

ولفت الى ان مديرية الصحة في إدلب ووزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ" تتولى التحري عن الجهة الموزعة لوجبة الإفطار.

وأكد الطبيب أبو محمود أن "الحالة العامة لجميع المصابين جيدة"، لافتا إلى "تخريج معظم الحالات من المشفى".

ونشطت العشرات من المنظمات الإغاثية منذ بدء شهر رمضان في توزيع وجبات الطعام على مخيمات النازحين بمحافظة إدلب.

ويشار إلى أن معظم ساكني مخيم "حفصة" من مهجري قرية "أم الخلاخيل" ومنطقة "سنجار" شرق إدلب ومناطق في ريف حماة الشرقي.

سيريانيوز