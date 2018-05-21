أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في اللاذقية، يوم الاثنين، عن حصول عطل طارئ على أحد خطوط الدفع الرئيسية أدى إلى انقطاع المياه عن معظم أحياء وقرى محافظة اللاذقية.

و أوضحت المؤسسة على صفحتها الرسمية (فيس بوك) أن العطل أصاب أحد خطوط الدفع الرئيسية من نبع السن إلى خزانات قرفيص الرئيسية، أدى إلى انقطاع المياه عن معظم أحياء المدينة و بعض قرى الشريط الساحلي.

وأشارت المؤسسة إلى أن "ورشات الصيانة بدأت في المؤسسة أعمال الإصلاح مباشرة والعمل قائم لإصلاح العطل بأسرع وقت ممكن".

ويعد نبع السن المصدر الرئيسي لمياه الشرب في اللاذقية حيث يغذي نحو 85% من السكان، وتأتي في المرتبه الثانية الآبار تليها محطات التحلية.